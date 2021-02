Liste des meilleurs jeux vidéos 2019

Suite de notre petite série sur les jeux qui ont cartonné dans les années 2010 et en particuliers les meilleurs jeux 2019 .

Okami (Playstation )

L’exploit du désormais regretté Clover Studios n’aura pas été que de parvenir, événement rarissime, à tutoyer Zelda. En mélangeant pinceaux, dieux devenus loups et mythologie japonaise, le développeur a également composé une œuvre au style unique, une aquarelle 3D que le joueur transforme par petites touches impressionnistes. Et a créé, du coup, une aventure écolo à multiples degrés de jeu, un chant du cygne fabuleux qui marche sans complexe sur les traces de Link pour, finalement, trouver son propre chemin.

Shadow of the Colossus (Playstation )

Faisant écho aux vastes étendues solitaires qu’il affiche dès l’introduction, le titre se pose en explorateur, défrichant pour les joueurs de nouveaux territoires graphiques, émotionnels et ludiques. C’est un concept original (un niveau = un boss gigantesque) qui est à la fois un exploit technique. C’est un trouble inhabituel quand la victoire enfin attendue se teinte de tristesse. C’est également l’un des rares jeux osant utiliser le gameplay comme un langage, une histoire de persévérance et de détermination qui, plus d’un an après sa sortie aux Etats-Unis, ne dispose toujours pas d’égal.