Les 30 meilleurs jeux PS2, le classement définitif

Après huit années de bons et loyaux services, la PlayStation 2 cède doucement la place à la nouvelle génération. Une machine certes sur le déclin mais qui nous aura fait vivre d’inoubliables moments vidéoludiques en sa compagnie. Ce classement, que l’on qualifiera volontiers de définitif, était une manière de lui rendre hommage. 30 jeux sélectionnés parmi les centaines disponibles, la crème de la crème du monolithe noir.

30. BUZZ ! LE QUIZ MUSICAL

Un party game qui prend tout son sens avec trois amis. L’interface efficace, les nombreux modes de jeu et la bande-son relativement variée (même si l’on déplore la qualité relative de l’interprétation de certains titres) devraient sans problème conquérir le porte-monnaie des joueurs occasionnels. Les joueurs aguerris trouveront eux enfin l’occasion de partager la manette, pardon, le buzz avec leur petite amie.

29. LEGO STAR WARS II : LA TRILOGIE ORIGINALE

LEGO Star Wars II est une suite des plus réjouissante qui, si elle ne règle pas tous les défauts de son prédécesseur (gestion de la caméra en mode Deux Joueurs), parvient à en retrouver la fraîcheur. C’est avec un vrai plaisir que l’on évolue dans le monde imaginé par papy Lucas même si on regrette toujours la trop grande facilité de l’aventure. Un jeu de qualité destiné aux plus jeunes d’entre vous !

28. SOULCALIBUR III

Le troisième gros jeu de frappe de la PS2. Irréprochable sur le plan du contenu tout comme sur celui de la réalisation, SoulCalibur III pêche principalement par l’absence d’un mode online. Avec plus d’une trentaine de personnages jouables, des animations bluffantes et une exploitation optimale des capacités de la PlayStation 2, Namco a mis les petits plats dans les grands et signe là l’épisode le plus complet de sa saga et le plus fun par la même occasion.